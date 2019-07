A Granzette si vede il volto del disastro di Chernobyl

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSTRAROVIGO Li chiamano Samosely e sono i sopravissuti al disastro nucleare di Chernobyl che sono tornati ad abitare, contro ogni divieto, nella zona di alienazione dalla centrale. Nei paesi di Okhypovatoe e Opacichi sono una ventina: nel 1986 avevano tra i 50 e i 60 anni, e a distanza di un anno dal disastro, più o meno, iniziarono a tornare alle loro case perché non avevano nient'altro. Sono la memoria di Chernobyl, insieme a 65 villaggi abbandonati, scorie e materiali contaminati.«Non si vedeva la morte, non si toccava, non aveva...