A fine maggio il pieno all'elettrica

MOBILITÀROVIGO Scatta il conto alla rovescia per la distribuzione delle colonnine elettriche nei Comuni soci del Consorzio di Sviluppo: gli enti locali infatti hanno tempo fino a metà febbraio per aderire al progetto di Consvipo e individuare i punti in cui posizionare gli apparati.70 COLONNINESettante le colonnine messe a disposizione per la ricarica delle auto elettriche o ibride, in linea di massima una ogni 5mila abitanti. Una cifra che proietta il Polesine verso un primato non solo regionale, ma addirittura nazionale. Sul fronte delle...