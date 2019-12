A Fasana la Fidas Polesana continua a svilupparsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIABilancio positivo per la Fidas Polesana di Fasana. Si è svolto in questi giorni il tradizionale incontro del gruppo locale sotto la regia del capogruppo Luigi Fornaro, alla presenza anche del presidente della Fidas Polesana Luca Callegari. «Dal rinnovo delle cariche avvenuto lo scorso dicembre- afferma Fornaro - Fasana ha un rappresentante in consiglio: Gianluca Bettonte. Si tratta di una conferma della vivacità del nostro gruppo che cerca sempre di ideare nuove iniziative per divulgare il messaggio della donazione, soprattutto fra le...