Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOROVIGO Sembra uno slogan pubblicitario, ma il vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi scandito dal direttore sanitario Alberto Rigo è l'ennesimo appello rivolto dall'azienda sanitaria alle fasce più giovani. Arriva quindi l'invito alla vaccinazione che rappresenta «l'unica possibilità per contenere la diffusione del virus o, almeno, evitare il ricovero in terapia intensiva nel caso in cui una persona contratti il Covid-19. E'...