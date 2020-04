PIZZA PER TUTTI

ROVIGO Un'iniziativa unica nel suo genere, come l'ha definita il sindaco Gianpietro Rizzatello, è quella che è festeggiata dalla comunità di Costa di Rovigo, che ha voluto ringraziare la famiglia Boscolo per il gesto di vicinanza e umanità dimostrato nei confronti dei propri concittadini impastando e cucinando circa 400 pizze.

Essendo chiusa la pizzeria di famiglia Pizza Planet, che si trova al centro commerciale La Fattoria, i Boscolo hanno trasformato la loro casa in una pizzeria alternativa, regalando ai costensi una maxi-pizza formato famiglia. Un gesto che ha visto scendere in campo anche tutta l'Amministrazione comunale e perfino i volontari della Protezione Civile.

CONSIGLIERE COMUNALE

Tutto è partito dalla mente vulcanica di Roberto Boscolo, che è anche consigliere comunale di maggioranza, il quale per cercare di ritrovare un po' di serenità in questo periodo complicato e incerto ha cotto per tutta la sua Costa pizze a volontà. Ognuno dei residenti doveva aderire tramite un apposito link da compilare. Ogni pizza, farcita con vari gusti è stata consegnata direttamente a domicilio, a titolo gratuito.

LE CRITICHE

Purtroppo anche in un momento del genere non sono mancate le polemiche, visto che qualcuno dell'opposizione non solo non ha aderito all'iniziativa, ma tramite i social ha criticato l'operato del Comune, sostenendo che la Protezione Civile non dovrebbe essere utilizzata per consegnare le pizze, ma per altri scopi. Solo quattro le famiglie rimaste fuori, che però hanno ricevuto un buono da spendere non appena la pizzeria rodigina del centro commerciale di Borsea verrà riaperta.

«Voglio ringraziare mia mamma e mio papà, oltre che Riccardo e il mio amico Danny e la sua famiglia per avermi appoggiato - afferma Roberto Boscolo - Ma anche ringrazio lo stesso sindaco Rizzatello, per avere creduto in me. Mi hanno aiutato anche il nostro responsabile del punto vendita di Adria, Davide».

In attesa di poter magari replicare l'iniziativa, Roberto Boscolo fornisce un po' di numeri: 354 pizze famiglia cotte, 7 ore e mezza di incessante lavoro, 7 pagine di nomi di famiglie da accontentare, 8 volontari della Protezione Civile utilizzati come pony express, con 3 mezzi in consegna, la sede municipale sempre aperta e a disposizione. Sono stati questi gli elementi fondamentali per il successo. È stata una bellissima esperienza. In situazioni di emergenza cosi grandi, può capitare qualche errore, ma nessun timore: a chi non è arrivata la pizza, manderemo un buono omaggio er una pizza famiglia da usufruire appena apriamo. Sempre che nel frattempo non ripetiamo l'iniziativa».

