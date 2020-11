COMUNE CHIUSO

COSTA Visti i diversi casi di positività registratisi anche a Costa di Rovigo, il piccolo Comune mediopolesano, è stato costretto a prendere dei provvedimenti immediati, atti a scongiurare il diffondersi del virus in paese. E così il sindaco Giampietro Rizzatello, di concerto con la Giunta comunale, ha deciso la chiusura al pubblico di tutti gli uffici della sede municipale.

SERVIZI ONLINE

I servizi saranno comunque garantiti dai dipendenti in modalità smart-working e telefonicamente. Chiusa anche la biblioteca civica Manfred Buchaster. Rimarranno invece aperti sia l'ecocentro che il cimitero.

«Purtroppo l'emergenza in corso tocca da vicino, oltre che la comunità, anche le istituzioni e i nostri uffici - spiega il sindaco Rizzatello - Come Amministrazione comunale voglio rassicurare tutti, noi della Giunta e dipendenti comunali stiamo bene, ma è doveroso in questo momento, osservare tutte le precauzioni del caso».

CANTIERI IN CORSO

La chiusura fisica degli uffici non comporterà ritardi nell'attività dell'ente locale e nei servizi erogati ai cittadini. Il sindaco non rinuncia anzi ad annunciare importanti novità in arrivo sul versante delle opere pubbliche, in particolare per quello che riguarda il cimitero. «Abbiamo già messo in cantiere il rifacimento e la messa in sicurezza della storica entrata del camposanto - sottolinea Rizzatello - In primavera inizieranno i lavori e pertanto alla prossima commemorazione dei defunti avremo un accesso sicuramente più funzionale e di pregio. Ricordo che l'accesso è possibile solo se muniti di mascherina». Anche Costa ha partecipato al progetto Ridiamo sorriso alla Pianura Padana. Nella mattinata di sabato sono state consegnate oltre 300 piante che andranno ad arricchire il patrimonio boschivo del paese. Più di 30 i nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta. Disagi nel pomeriggio e nella serata di sabato e nella notte successiva,con diverse zone di Costa rimaste al buio. In particolare, sono state interessate le seguenti vie: Rossini, Puccini, Badaloni, Marconi, Ospedale, Marcora, Anna Osti, Benedetto Croce, Enrico Fermi. Non è la prima volta che a Costa si registrano black-out diffusi di questo tipo. «Abbiamo subito segnalato il guasto alla ditta appaltatrice», assicura il capogruppo di maggioranza Alberto Santato.

