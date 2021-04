Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOROVIGO «Come faccio a riaprire se non ho il plateatico?». È la preoccupazione di tanti ristoratori e baristi della città, dopo l'ipotesi del Governo di concedere, a partire dal 26 aprile, il via libera a pranzo e a cena ai locali dotati di tavolini esterni. Un decisione ventilata che svantaggia, però, i locali che non hanno plateatici e la possibilità comunque di allestirne uno per riuscire ad aprire entro la settimana...