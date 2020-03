COMUNE SMART

CANARO Primo caso di Coronavirus a Canaro. Si tratta di una donna che lavora come Oss, operatore socio-sanitario, in un ospedale dell'Emilia Romagna. A rivelare pubblicamente l'identità della persona positiva al Covid 19 è stata la sorella, che ha scelto i social, venerdì pomeriggio, per informare la comunità. Il sindaco Nicola Garbellini, in un lungo videomessaggio su Facebook, poche ore prima, aveva invece preferito proteggere questi dati sensibili. «Non è una comunicazione semplice quella che sto per fare, devo tutelare il diritto alla riservatezza e allo stesso tempo la tutela dell'ordine pubblico. L'Ulss 5 di Rovigo mi ha avvisato che nel nostro paese c'è un caso di Coronavirus - precisa subito il sindaco - È un caso isolato, non esiste alcun focolaio, non c'è alcuna emergenza, il virus non è stato contratto nel territorio di Canaro. Questa persona ora è in quarantena, assieme ai familiari, nella sua abitazione e si trova in buone condizioni di salute. La situazione è sotto controllo, comune e azienda sanitaria sono già operativi per quanto riguarda il monitoraggio».

COMPORTAMENTI A RISCHIO

Il primo cittadino striglia alcuni compaesani e invoca un maggior rispetto delle regole: «Vedo ancora troppa gente che gira. La spesa non va fatta tutti i giorni, non si esce di casa ogni mattina per acquistare un singolo prodotto. Le uscite vanno notevolmente ridimensionate, anche l'attività motoria deve essere fortemente limitata. Volete fare stretching? Sgranchitevi le gambe davanti al portone di casa, fate due esercizi e poi rientrate. Non voglio ledere gli interessi degli sportivi o negare l'importanza della motoria, ma dobbiamo renderci conto che siamo davanti a una condizione di vera emergenza».

CATENA DI CONTAGIO

Il primo cittadino ribadisce: «Bisogna interrompere la catena del contagio e limitare i contatti sociali». E porta il positivo delle istituzioni locali: Stiamo utilizzando le piattaforme online, facciamo le giunte su WhatsApp per evitare contatti, anche l'attività delle istituzioni è stata completamente stravolta. Ma dobbiamo andare avanti. Il comune ha attuato lo smart-working, la maggior parte dei dipendenti lavora da casa. Negli uffici è rimasto qualcuno, ma non possiamo ricevere le persone in municipio. In caso di necessità potete chiamare, le linee telefoniche sono sempre attive».

PROTEZIONE CIVILE

Nicola Garbellini ringrazia gli Angeli gialli della Protezione civile: «Il gruppo di volontariato continuerà a percorrere in macchina le strade del paese per ribadire alla comunità, con appositi avvisi, la necessità di rimanere in casa. Il sindaco consiglia ai cittadini: «Rinviate tutte le visite mediche che non sono urgenti, muovetevi solo per motivi di lavoro o in casi di estrema necessità». Garbellini vuole comunque rassicurare la comunità di Canaro: «Lo Stato c'è, uniti ce la faremo, uniti supereremo questa emergenza epocale. Continuiamo nella consegna a domicilio di generi alimentari e medicinali. La pandemia è stata dichiarata a livello mondiale e le nostre vite, ora, sono ridimensionate», conclude il sindaco.

Alessandro Garbo

