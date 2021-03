Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ARRESTOROVIGO Ha imbracciato la carabina di un suo familiare ed è sceso in campo per combattere la propria battaglia personale contro le nutrie. Sembrerebbero essere stati proprio gli infestanti roditori i nemici che un 65enne di Castelnovo Bariano era deciso a combattere a suon di pallottole quando è stato intercettato, giovedì, di prima mattina, in terreno agricolo di sua proprietà a Villa Bartolomea, proprio dagli agenti della...