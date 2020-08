L'INIZIATIVA

ROVIGO Nel clima di un'estate 2020 un po' diversa degli anni scorsi, le parrocchie cercano comunque di ravvivare lo spirito di amicizia e di vicinanza con i ragazzi e le loro famiglie.

Una delle preoccupazioni pastorali è stata ed è la ripresa del cammino catechistico e l'accompagnamento dei ragazzi nella crescita umana e spirituale. Per questo, don Silvio Baccaro unito alle catechiste Stefania, Chiara e Ilaria, hanno invitato il vescovo Pierantonio Pavanello per un incontro con i bambini e i genitori della Prima Comunione.

Il primo momento si è svolto all'aperto nel parco parrocchiale. Le domande dei bambini rivolte al vescovo hanno provocato un bel confronto formativo con esperienze vissute dal vescovo e soprattutto la consapevolezza dei bambini e delle famiglie di vivere la fede come un cammino e la gioia di sentire la presenza di Gesù nella vita quotidiana.

Successivamente, guidati dal vescovo, uniti ai genitori e catechiste, hanno gustato una breve e intensa preghiera nella chiesa parrocchiale. La celebrazione della messa della Prima Comunione si terrà all'inizio dell'autunno in due domeniche distinte per favorire la presenza e garantire le distanze di sicurezza previste dalla misure anti Covid-19. «Andrà tutto bene solo con l'aiuto del Signore e l'amore fraterno d vivere ogni giorno» augura don Silvio.

