A Borsea si apre la settimana della festa Sms

BORSEAROVIGO Tutto è pronto per l'edizione del ventennale di Sms Borsea, acronimo di Spettacolo, Musica, Solidarietà, in programma da giovedì 13 a domenica 16 giugno nel parco parrocchiale Beata Madre Speranza, della frazione alle porte di Rovigo.PARROCCHIA IN PRIMA LINEAL'iniziativa è organizzata dalla parrocchia di San Zenone Vescovo, in collaborazione con Pro Loco e scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco. L'inizio degli spettacoli è previsto alle 21.30, con ingresso gratuito: per tutte le serate di Sms sarà attivo un punto di...