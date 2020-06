BOARA

ROVIGO L'odissea è finita. Da lunedì, per tre giorni la settimana, l'ufficio postale di Boara tornerà finalmente ad accogliere gli utenti. Esultano i componenti del Comitato civico, che da settimane si erano spesi per risolvere il problema. «Avevamo denunciato più volte le gravi carenze, l'Ufficio era rimasto chiuso dallo scorso 12 marzo - spiega il presidente Emilio Mazzetto - Superata la Fase 1 dell'emergenza, dal 4 maggio speravamo che potesse riaprire, abbiamo contattato la direzione provinciale, ma senza avere alcuna risposta. Ringrazio per l'interessamento gli assessori Giuseppe Favaretto, Erika Alberghini e il consigliere comunale Giorgia Businaro, che hanno informato il sindaco Edoardo Gaffeo per cercare una soluzione. Al momento l'Ufficio postale rimarrà aperto lunedì, mercoledì e venerdì, ma non sappiamo ancora quando e se tornerà a pieno regime. Per un mese e mezzo siamo stati costretti ad andare alle Poste di Mardimago, Granzette o Rovigo centro, ci sono stati disagi soprattutto per le persone anziane».

APPELLO AL PREFETTO

La battaglia dei cittadini era arrivata in Prefettura: «Avevamo raccolto 300 firme e chiesto di parlare con il prefetto De Luca - ricorda il numero uno del Comitato - Ora abbiamo saputo che le Poste riapriranno e siamo più sereni». Per quanto riguarda il capitolo dei lavori pubblici, sono state accolte le richieste avanzate dal Comitato civico: «Apprezziamo l'intervento eseguito in questi giorni dall'Amministrazione comunale - prosegue Mazzetto - è stata rifatta la segnaletica sia orizzontale che verticale in piazza Papa Giovanni Paolo II, davanti alla chiesa, e in via Curtatone, come avevamo più volte chiesto in passato. Ora rimaniamo in attesa che il Comune rifaccia le strisce perdonali davanti alla scuola primaria e vicino alla farmacia: ma abbiamo ricevuto rassicurazioni e gli interventi saranno svolti il prima possibile».

LAVORI AL PARCO

Restyling in vista per il parco di via Ugo Patrese, come anticipato da Mazzetto: «I giochi sono rovinati, il parco è frequentato dalle famiglie e dei bambini, non ci sono altre aree verdi nella frazione. Attendiamo questi interventi da un anno e mezzo: i lavori dovevano iniziare a marzo, ma sono stati rallentati a causa del Covid-19; riconosciamo comunque l'impegno dell'Amministrazione».

