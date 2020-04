L'ESTREMO DELTA

PORTO TOLLE L'avvio della stagione balneare è ancora lontano, ma in questi giorni il sindaco Roberto Pizzoli ha predisposto l'ordinanza che permette agli operatori di preparare i propri punti ristoro sulle spiagge di Barricata e Boccasette. Solitamente le prime uscite al mare sui lidi deltini iniziano con la Pasqua, ma quest'anno a causa dell'emergenza pandemica in corso c'è stata un'imprevista battuta di arresto. «Di solito Pasqua è una data che segna l'apertura della stagione dice Alice Saggia presidente del consorzio Giovani spiagge che racchiude in sé tutti i balneari dell'estremo Delta -. Purtroppo quest'anno non siamo ancora riusciti chi a finire e chi a iniziare i lavori».

L'incertezza regna sovrana per chi ha fatto dell'estate e del mare il proprio mestiere: «Non sappiamo cosa aspettarci. Non abbiamo certezze di nessun tipo come il resto d'Italia. Ci auguriamo che molto presto si possa continuare con i lavori per essere pronti appena sarà possibile lavorare».

ALLESTIMENTO AVVIATO

E così da ieri gli operatori hanno il permesso di recarsi sul proprio posto di lavoro e rimboccarsi le maniche con la speranza di poter presto aprire. «Ci mette profonda tristezza ed impotenza questa situazione. Ma, dobbiamo avere pazienza. Speriamo di avere la possibilità di aprire i primi di giugno». Non sarà semplice ma gli spazi nelle due perle del Delta non mancano, come non manca la voglia di fare dei ristoratori che sono pronti ad accendere i motori dell'estate seppur in versione ridimensionata. Come puntualizza Saggia la stagione non è in bilico unicamente per la faccenda Covid-19, perché l'elemento meteorologico è comunque determinante. «Vogliamo essere positivi, che a giugno partirà l'estate e farà sole fino ad ottobre. Per noi non sarebbe molto diversa dall'anno scorso, considerato che abbiamo avuto un maggio freddo e piovoso. Certo non c'erano le limitazioni che invece avremo quest'anno».

PROGRAMMI RIVISTI

Gli operatori avevano appena iniziato a programmare la stagione quando è scoppiata l'emergenza sanitaria: «Sì, eravamo già all'opera ma poi si è bloccato tutto.. Dobbiamo essere prudenti essendo un'attività che copre solo pochi mesi all'anno. Non è colpa di nessuno, l'importante è fare il meglio che si può e che la fortuna ci assista». A Porto Tolle l'amministrazione ha predisposto un corso di formazione on-line dedicato agli operatori per sfruttare meglio le opportunità dei social anche in ambito turistico.

Anna Nani

