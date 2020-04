CONSEGNA DELLE CHIAVI

BADIA Parrucchieri e centri estetici invocano la riapertura. Anche i titolari delle attività di Badia speravano di riprendere a lavorare nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, ma nel Dpcm del 26 aprile questa possibilità non è stata contemplata; la riapertura sembra slittare a giugno e ieri una delegazione di esercenti ha deciso di esprimere disappunto consegnando le chiavi dei negozi al sindaco.

LE PROTESTA SOTTO IL COMUNE

Cristina Bellodi e Ilaria Guagnetti, rispettivamente in rappresentanza di parrucchieri e centri estetici, hanno incontrato il primo cittadino sotto la loggia comunale e Giovanni Rossi si è unito alla protesta mostrando le chiavi del palazzo municipale. «Vorrei che tutti capissero quanto è difficile fare il sindaco in questo momento, anche se mi fa piacere essere un punto di riferimento ha spiegato Rossi Il mio è soprattutto uno sfogo, perché sono tempestato di richieste e ogni giorno devo studiare un nuovo decreto per dare risposte». Il sindaco non ha nascosto le proprie perplessità di fronte alle ultime mosse del premier Conte. «Ritengo ha lamentato - che serva un maggiore confronto a livello parlamentare. Anche noi come Comune siamo in difficoltà: abbiamo spostato il pagamento della Tari di un mese, ma i servizi li paghiamo. Le categorie che oggi protestano già prima erano attrezzate per lavorare in sicurezza, perché non possono svolgere la propria attività?». «Ero convinta di riaprire l'11 maggio - ha aggiunto Ilaria -, ma alla fine sarà il 3 giugno e per quanto mi riguarda questo periodo stagionale fruttava il 60 per cento dei ricavi».

I NEGOZI UNITI

La simbolica consegna delle chiavi al sindaco ha peraltro chiuso una manifestazione iniziata nella sera precedente con un flash mob: saloni chiusi, ma luci accese per chiedere la riapertura. Una ventina le attività che hanno aderito alla protesta. Un elenco che racchiude Il Bello di..., Salone uomo, Sentirsi Venere, Evelina salone del benessere, Manuel Salon, Licia acconciature, Fast look, Salone Roma, Pianeta Style, Renato parrucchieri, Salone Susy e Rosy, Ikioma parrucchieri, Salone Alessia, Barbara studio acconciature, Denis e Fernanda, Salone Sabrina, Red carpet, V-Beauty, La perla nera, Estetica la Fenice, Dolce sole, Estetica Roberta e Estetica Viviana.

MERCATO SOTTO LA PIOGGIA

Ieri a Badia è tornato il mercato del mercoledì. Il tempo incerto non ha scoraggiato i clienti che diligentemente si sono recati in piazza Marconi dotati di guanti e mascherine. Per evitare assembramenti è stato disposto un apposito percorso di ingresso e di uscita dal piazzale, sotto la sorveglianza della Anc-Protezione civile.

Federico Rossi

