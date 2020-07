L'EPIDEMIA

ROVIGO Dodici persone positive in Polesine: anche ieri altri due nuovi casi si sono aggiunti, facendo tornare la Provincia di Rovigo a numeri analoghi a quelli che aveva a ridosso del lockdown, che era scattato il 10 marzo. In quel momento l'Ulss 5 aveva riscontrato solo 11 positività. Una in meno di quante ce ne sono al momento. Oggi come allora, la situazione più difficile è in provincia di Padova, dove attualmente ci sono ben 220 persone positive. A conferma di come il virus è tutt'altro che sparito o debellato. Continua, invece, a circolare insidioso, anche per una minore attenzione che in questo momento diffusamente viene posta alle misure essenziali per limitare la diffusione dei contagi.

SCREENING CONTINUI

Vero è che, rispetto al 10 marzo, quando tutto si è fermato, tranne il virus, è ben diversa la massa di tamponi che vengono eseguiti quotidianamente, in Polesine si tratta di circa 600 al giorno, sia per gli screening delle categorie a rischio (nessun caso segnalato), sia nelle case di risposo (nessun caso), sia per quanto riguarda le persone che devono essere ricoverate o sottoposte a interventi chirurgici (un solo caso, quello emerso il 21 luglio, dell'anziana lendinarese), nonché a quanti rientrano in polesine da viaggi in Paesi extra Ue o al di fuori dell'Area Schengen.

CASI D'IMPORTAZIONE

I due nuovi casi venuti alla luce ieri rientrano proprio in questa tipologia di test preventivo, che serve proprio a evitare casi di importazione. Si tratta infatti di due anziani cittadini di nazionalità nigeriana, marito e moglie, lui 86 anni, lei 80, residenti in Medio Polesine, rientrati dopo essere stati per un breve periodo nel loro Paese d'origine. I due, con una leggera sintomatologia, restano in isolamento domiciliare, come già erano dal giorno del rientro, così come previsto dalle disposizioni dell'ordinanza regionale che prevede una pena pecuniaria fissa di mille euro per chi non rispetti l'obbligo di segnalazione dell'arrivo dall'estero e sulla quarantena precauzionale obbligatoria, così come di mille euro è la sanzione per i datori di lavoro per ciascun lavoratore impiegato senza il rispetto di queste norme.

L'AZIENDA SANITARIA

«Questi due casi - commenta il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - testimoniano ancora una volta come i controlli locali funzionino adeguatamente». Anche un altro dei 12 casi di positività attuali è stato scoperto grazie a questo tipo di controllo, un 43enne residente in Polesine, ma originario dell'India e appena rientrato dal proprio Paese d'origine. «È una misura precauzionale eccessiva? - si era chiesto all'indomani della sua introduzione Compostella - Direi di no, perché il quadro internazionale segnala situazioni critiche in alcuni Paesi come la Moldavia, per la quale sono stati sospesi i voli, ma anche Sudamerica, India, Russia, Ucraina. L'individuazione delle persone che arrivano dall'estero è legata al fatto che loro stessi segnalino l'arrivo e alla collaborazioni con sindaci forze dell'ordine e soprattutto datori di lavoro, in particolare per gli stranieri. Devo dire che la collaborazione è stata buona, soprattutto con le famiglie delle badanti, apparse molto scrupolose. Può sfuggire qualcuno? Sì, ma siamo particolarmente attenti e contiamo sulla collaborazione di tutti».

Dall'estero, fra l'altro, oltre al ben noto caso dell'imprenditore vicentino, che ha dato vita a un nuovo microfocolaio d'importazione dalla Serbia, mescolando sacro e profano, dal sesso a pagamento al viaggio a Medjugorje, passando per funerali e per feste da Signore & signori, a base di xenofobia di bandiera e esterofilia nascosta dietro veli di ipocrisia, erano arrivati anche altri polesani risultati poi positivi, il 23 maggio una 23enne bassopolesana, il 20 marzo i due uomini che erano stati in vacanza in zone esotiche, il 29 marzo, una 47enne altopolesana, sempre di ritorno da un viaggio all'estero.

Francesco Campi

