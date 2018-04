A13, pedaggio agevolato solo a chi ha il Telepass

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO Il tratto autostradale dell'A13 tra Ferrara Nord e Occhiobello potrebbe diventare gratuito durante i lavori di manutenzione del ponte sul fiume Po tra Santa Maria Maddalena e Ferrara. Ieri a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, alla presenza dell'assessore regionale Cristiano Corazzari e del sindaco di Occhiobello Daniele Chiarioni si è svolto un incontro con i vertici di Autostrade per l'Italia per cercare di trovare un accordo per il pedaggio tra il casello di Occhiobello e Ferrara Nord. E sembra che la soluzione sia...