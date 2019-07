5 Stelle: «Città sporca e giunta distratta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA«Sul decoro urbano non vediamo cambiamenti rispetto alla giunta precedente. Anzi...».Il Movimento Cinque Stelle Adria attacca la giunta Barbierato su uno dei temi più caldi in città delle ultime ore.A un anno dall'insediamento, ecco l'affondo: «Un problema - precisano - sul quale, durante la passata amministrazione e in campagna elettorale, l'attuale maggioranza si è più volte espressa in diversi modi, facendo presente che proprio il decoro urbano era carente. Hanno sempre fatto intendere che, se eletti, sarebbero stati la Giunta...