ROVIGO Il 2021 sarà l'anno della ripartenza. Con un bilancio più ricco di almeno quattro milioni di euro, l'Amministrazione guidata da Edoardo Gaffeo promette l'avvio di nuove opere pubbliche, più verde pubblico anche in collaborazione con investitori privati, più attenzione al sociale e l'avvio della digitalizzazione dei rapporti con gli utenti per raggiungere i livelli raggiunti da Comuni più virtuosi.

CONFERENZA VIA WEB

Ieri mattina la Giunta al completo si è riunita in una conferenza stampa via YouTube aperta a tutta la cittadinanza per fare un bilancio di questo 2020, caratterizzato più da politiche emergenziali che da obiettivi dettati dal programma di governo per il quale Gaffeo ha vinto nell'estate 2019. Nonostante tutto, il primo cittadino ha voluto evidenziare i risultati raggiunti: «È stato un anno che ci ha visto al lavoro in maniera impegnativa, ma ci siamo comunque tolti qualche soddisfazione. Sono due i principali dossier che come Amministrazione siamo riusciti a chiudere: finalmente abbiamo la certezza che abbiamo chiuso la partita sul Caso Piscine, con cui riusciamo a liberare sicuramente quattro milioni di euro per la città, un risultato importante per fare molte cose di cui la nostra città ha bisogno; l'altro grande risultato è stato avere chiuso l'accordo con la Presidenza consiglio per la riqualificazione non solo del compendio Maddalena, ma dell'intero quartiere, che diventerà il fiore all'occhiello della città».

POLITICHE SOCIALI

Per il 2021 l'assessore al Sociale Mirella Zambello ha accennato all'Emporio della Solidarietà, un supermercato solidale per fornire beni alimentari e non a chi è in difficoltà: «Sarà fatto con il Csv e la rete di associazioni, c'è già la firma per utilizzare due capannoni che poi saranno affidati alla consegna delle derrate. Abbiamo in programma anche l'Emporio Diretto del Comune, dove con una card si può accedere per aiuti materiali e non solo». La collega dell'Ambiente Dina Merlo ha invece esposto il progetto di cooperazione con i privati per aumentare il verde pubblico: «Stiamo progettando un bosco urbano da realizzare con la sponsorizzazione di ditte private che notiamo stanno manifestando grande interesse per investimenti di questo tipo. La collaborazione con i privati - ha spiegato - è il futuro di una città verde, sostenibile e resiliente. Avvieremo anche la demanializzazione di Parco Langer, che con un finanziamento Cariparo ne riconosceremo il valore ambientale e storico».

LARGO ALL'INNOVAZIONE

L'assessore Luisa Cattozzo, responsabile di Innovazione e Urbanistica, spiega due importanti novità per l'anno che verrà: l'Innovation Lab all'ex Celio, la cui inaugurazione dovrebbe essere entro la fine di gennaio, e l'informatizzazione dei documenti e dell'archivio. «Presto - precisa Cattozzo - saremo pronti a offrire servizi attraverso l'app IO, utilizzata dallo Stato e per pagare con lo strumento PagoPA». Nell'ambito dei finanziamenti pubblici, l'assessore ha inoltre svelato che palazzo Nodari ha vinto un nuovo bando pubblico: «È un finanziamento in capo a Investitalia denominato Italy City Branding del valore di 600mila euro e che si relaziona con l'Innovation Lab e la libreria aperta di palazzo Bosi presso l'Accademia dei Concordi. Andremo a riqualificare anche vuoti urbani abbandonati come l'ex caserma dei pompieri di via Donatoni, l'ex comando dei vigili in Piazza Garibaldi e l'ex forno comunale di piazza Merlin».

IL COMMERCIO

L'ultimo ingresso in giunta, Patrizio Bernardinello, responsabile di Commercio, Mobilità e Sicurezza, ha già messo a segno numerosi risultati e mette sul tavolo due progetti che saranno realizzati entro la fine del prossimo anno: uno è la videosorveglianza dell'intera città (frazioni incluse), l'altro è il piano del traffico, cui si lega l'investimento statale conquistato il mese scorso per sei milioni di euro per acquistare nuovi autobus elettrici.

Alberto Lucchin

