Zuin: «Sui veneti nessuna stangata con la nuova tassa di sbarco»

L'INTERVISTAVENEZIA L'esenzione dei veneti, come chiesto dal Governatore Luca Zaia. E poi decifrare alla perfezione le quattro righe con cui il Governo, il 29 dicembre, ha introdotto il contributo d'accesso per i turisti giornalieri. Capire, cioè, chi e quanto pagherà, chi non dovrà versare nulla e come inquadrare la macchine private che arrivano a Venezia per la gita fuoriporta. Tutto, o gran parte, compito dell'assessore comunale al Bilancio, Michele Zuin. L'uomo («il più felice del mondo per una tassa che sgrava i veneziani», si...