LA SQUADRA AZZURRA

MESTRE Ci sono diversi big come i consiglieri uscenti Deborah Onisto, Saverio Centenaro e Lorenza Lavini, oltre al vice coordinatore metropolitano del partito Roberto Ferrara. Ma capolista per Forza Italia sarà l'assessore uscente al bilancio e alle società partecipate del Comune di Venezia Michele Zuin, che ieri pomeriggio nell'auditorium della Città Metropolitana di Venezia ha presentato tutti i 36 candidati consiglieri comunali consentiti dalla legge elettorale, più altrettanti aspiranti per i nuovi sei consigli di Municipalità, in corsa alle prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre.

L'incontro con i candidati azzurri ha offerto al coordinatore regionale del partito l'occasione di tracciare un bilancio dei 5 anni di mandato al governo della città dopo un ventennio durante il quale a Venezia Forza Italia è sempre stata all'opposizione, e per riaffermare il pieno appoggio al sindaco uscente Brugnaro. «Forza Italia ha lavorato in modo serio e responsabile e ha dato il proprio contributo per tutto quello che di buono è stato fatto in questi cinque anni sia in centro storico e nelle isole che in terraferma ha spiegato Zuin ma i tempi di una consiliatura che abbiamo avuto a disposizione non sono stati sufficienti per portare a termine il lavoro che ci siamo dati perché nel 2015 venivamo da un commissariamento dell'Amministrazione e per questo motivo abbiamo speso un anno e mezzo solo per riuscire a tamponare un'emergenza che era molto sentita, al punto che a luglio tutti ci davano per spacciati e pensavano che non avremmo mangiato il panettone. Partendo da una situazione di bilancio in pre-default e con 72 milioni di disavanzo, dopo 5 anni siamo ancora qui e possiamo dire con orgoglio che ce l'abbiamo fatta e abbiamo messo a posto i conti senza tagliare servizi. Per il Patto per Venezia e il rifinanziamento della Legge Speciale è intervenuto il Governo ma per la parte corrente del bilancio comunale non abbiamo ricevuto aiuti da nessuno. Ora il nostro obiettivo è quello di portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato con il sindaco Brugnaro».

«I prossimi 5 anni saranno fondamentali ha spiegato ai neo candidati Lorenza Lavini perché saranno quelli che potranno far diventare la nostra Venezia una città d'avanguardia e una città green». La presentazione dei candidati azzurri si è conclusa con il saluto del sindaco Brugnaro che ha esortato i candidati ad andare a raccogliere i voti casa per casa e ha ricordato l'immediato appoggio ricevuto 5 anni fa dai forzisti veneziani. «I sondaggi ci davano al 4% eppure Forza Italia è stato il primo e unico partito che mi ha dato fiducia fin dall'inizio e che si è messo a disposizione per aiutarmi a vincere senza chiedermi niente».

Paolo Guidone

