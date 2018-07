Zucchero: «Qui come a casa mia Il turismo non ha soffocato Venezia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOVENEZIA «Qui a Venezia mi sento proprio come a casa, i veneziani che ho incontrato li vedo molto rispettosi della loro città». Zucchero Fornaciari delinea con queste parole il suo rapporto con il centro storico. Un rapporto che si è decisamente intensificato due anni fa quando ha acquistato un'abitazione alla Giudecca. «Mi sento me stesso a Venezia - ha aggiunto - e adesso che conosco un po' di più i residenti, anche perchè li sento parlare in dialetto, posso tranquillamente affermare che li vedo molto simili a me. In che senso?...