Zucchero conquista San Marco e diventa veneziano d'onore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONCERTO, LA PIAZZAVENEZIA Lo Zucchero day ha risvegliato musicalmente la città in una serata segnata da nubi minacciose e bagnata dalla pioggia, sconfitta dalla musica. In Piazza San Marco già dal primo pomeriggio molte persone hanno preso posto accanto alle transenne vicino ai pili portabandiera e in Piazzetta dei Leoncini nella illusione di poter assistere gratuitamente al concerto da lontano. Speranza vana: alle 19.15 - con la chiusura di tutti i negozi sotto le Procuratie (eccetto i Caffè storici) e degli accessi da Bocca di Piazza,...