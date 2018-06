Ztl, varchi accesi fino alle 23.30: pass per chi va al ristorante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÁPADOVA Dal 23 luglio varchi elettronici accesi dalle 8 alle 23.30 dal lunedì al sabato. Con permessi alle targhe dei clienti dei ristoranti. Poi riduzione delle fasce orarie di carico e scarico con controllo dei furgoni per impedire che sostino per tutta la giornata in centro storico. E razionalizzazione dei parcheggi.Su queste direttrici ieri il vicesindaco Lorenzoni, l'assessore al Commercio Antonio Bressa e soprattutto le associazioni di categoria hanno raggiunto l'accordo nel corso di una riunione a palazzo Moroni. C'erano...