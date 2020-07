IL VIAGGIO

ZOPPÈ DI CADORE Zoppè è il comune bellunese meno esteso, ma anche il meno popolato, poco meno di 200 abitanti, e il più in quota. Il municipio si trova a 1.461 metri. Lo si raggiunge salendo dalla Valzoldana, ma quante volte gli abitanti sono rimasti isolati per frane e smottamenti o negli inverni delle grandi nevicate. Certo il contesto paesaggistico è straordinariamente unico, il paese è adagiato ai piedi del Trono degli Dei: il monte Pelmo. Zoppè è terra di grandi artisti, Tomea e Simonetti e nell'incendio del municipio lo scorso inverno si è temuto per le loro opere, e di esperti gelatai che hanno portato nel mondo un prodotto di qualità. Zoppè vota per il rinnovo del consiglio comunale ma il sindaco uscente non potrà ricandidarsi. Essendo al terzo mandato consecutivo Renzo Bortolot non può rimettersi in gioco, ma ha già dato la disponibilità a partecipare anche come semplice consigliere.

Sindaco Bortolot ci fa il bilancio degli ultimi cinque anni? «Mi sento di dire che si tratta di un bilancio sostanzialmente positivo: siamo riusciti a realizzare gran parte delle azioni e dei progetti che avevamo indicato nelle linee programmatiche di mandato, in particolare con la messa in funzione della centralina idroelettrica del comune abbiamo messo in sicurezza il bilancio dell'ente garantendo le risorse necessarie anche per il cofinanziamento di molti investimenti. Tutto ciò è stato possibile, naturalmente, grazie all'impegno dell'intera l'amministrazione comunale che ha sempre condiviso le scelte, e dei pochi ma indispensabili dipendenti del comune, sempre disponibili e collaborativi».

Cosa non è riuscito a fare che avrebbe voluto fortemente?

«Penso in particolare all'avvio del progetto Ospitalità Diffusa che, nonostante le sollecitazioni e gli incentivi del Comune, non ha trovato riscontro da parte dei privati potenzialmente interessati a mettere insieme le forze per creare qui una vera e coordinata offerta ricettiva. Resto convinto che questa sarebbe una opportunità per dare una prospettiva di futuro a Zoppè dando la possibilità a qualche giovane o a qualche famiglia in più di fermarsi in paese. Le numerosissime richieste di potenziali turisti che sono alla ricerca di località montane particolari e suggestive come la nostra ma che non trovano qui sufficiente offerta, confermano questa mia convinzione».

Quale l'obiettivo dei prossimi cinque anni per Zoppè?

«Trovare un gruppo di persone, possibilmente anche di giovani, che vogliano impegnarsi per amministrare il comune nel prossimo quinquennio evitando così il commissariamento, ma su questo penso di poter dire che siamo già a buon punto. Gli obiettivi della prossima amministrazione non potranno che essere quelli di provare a garantire un futuro al paese cercando di contrastare il trend dello spopolamento».

