Un'ordinanza anti-assembramenti. Il Comune ha deciso di limitare gli accessi alle zone più a rischio ressa della città in previsione del weekend di Carnevale. Da oggi a domenica, dalle 15 alle 21, la polizia locale regolerà l'accesso in alcune aree della città: Riviera XX Settembre (già al centro di numerose polemiche nelle scorse settimane tra risse e aperitivi senza limiti), piazzale Donatori di Sangue e Calle Legrenzi a Mestre; a Venezia, invece, numero chiuso per la fondamenta degli Ormesini a Cannaregio, fondamenta della Misericordia (da ponte San Girolamo a ponte San Marziale), campo San Giacomo, campo della Naranseria, campo Cesare Battisti e campo Santa Margherita. Sarà garantito il passaggio per i residenti e per chi ha un'attività. «Un'ordinanza importante - dice l'assessore al Commercio Sebastiano Costalonga - non rinunciamo al Carnevale, ma fondamentale divertirsi in sicurezza». Intanto continuano a piovere le multe: i carabinieri hanno sanzionato dieci persone a Venezia tra trasgressori del coprifuoco e locali aperti oltre l'orario consentito. Nei guai anche degli studenti lagunari in trasferta a Bologna per una festa in casa.

