Zona tranquilla e poco frequentata Solo pizzerie e passeggiate in famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una zona tranquilla, perché poco frequentata. Il tratto di lungomare in cui i poliziotti hanno avvistato le tre donne, tutte di origine indiana, due delle quali stavano soccorrendo la terza, ferita, non è assolutamente zona di cattiva fama, ma ben si adatta alle attese di chi non voglia attirare troppo l'attenzione. La zona in questione, infatti, si trova sul lato nord del litorale, staccata da quella centrale più frequentata, dal Clodia all'Astoria, e pure da quella giovane, attorno al Cayo Blanco. Un settore di lungomare, questo, che...