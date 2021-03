LA PROTESTA

MESTRE É rivolta. Parrucchieri e centri estetici proseguono compatti la marcia contro la zona rossa, e più precisamente contro una zona rossa che chiuda le loro attività. E, come se non bastasse, la rabbia si acuisce per l'effetto provocato dalle serrande abbassate, ossia quel lavoro nero che dilaga soprattutto sui social network e su WhatsApp, creando una rete parallela vagamente carbonara senza alcun rispetto per la categoria, la legge e la salute.

«É sufficiente fare una veloce ricerca sul web e si scopre che l'abusivismo ha già eluso il fermo imposto dalle regole sanitarie - denuncia Catia Pasqualato, presidente della Federazione Benessere della Confartigianato Metropolitana di Venezia -. Ci sono decine di siti che propongono servizi a domicilio, in barba a chi rispetta le norme e tiene chiuso». Dopo la Cgia che aveva sollevato il caso già nei giorni scorsi, è la Federazione a puntare il dito sul mercato nero del benessere: «É assurdo, chiediamo un intervento da parte di chi deve vigilare, perché se vengono chiusi i saloni è inaccettabile la contestuale presenza di un fruttuoso mercato irregolare così facilmente a portata di mouse o di smartphone».

I lavoratori del settore nel Veneziano (1.268 acconciatori, 551 estetiste, 4.249 addetti) non perdono occasione per ricordare quanto impegno abbiano profuso per garantire sicurezza all'interno dei locali, luoghi per definizione, anche senza pandemia, dediti alla cura igienica. «Nei saloni tutto è tracciato - prosegue Pasqualato -. Se c'è una categoria da sempre attenta alla salute è la nostra, in quanto dobbiamo essere un posto bello, pulito e sicuro, altrimenti la clientela non entra a cercare bellezza in un ambiente brutto e malsano».

Dunque non si tratta solo di concorrenza sleale, che comunque già durante lo scorso lockdown ha portato ad un vero e proprio boom degli incassi in nero, ma di un comportamento che mette a rischio la salute della comunità. «Purtroppo - aggiunge Serena Papait, rappresentante della Federazione Benessere nel mandamento Portogruarese il provvedimento arrivato all'improvviso non ci ha consentito di pianificare un'agenda. I clienti non hanno potuto servirsi da noi prima della chiusura, complicando le cose per chi rispetta la legge e facilitando invece chi vuole fare il furbo. Insomma - precisa - sarebbe stato più opportuno avvisare per tempo la categoria sull'imminente lockdown, in modo da potersi organizzare».

Alla protesta generale si aggiungono gli artigiani della Cna, che non celano la grande «frustrazione» per le scelte del governo Draghi le quali, come «una scure», decapitano i loro fatturati. «Abbiamo fatto i sacrifici della prima fase - commenta Roberto Bottaro, presidente metropolitano di Cna Benessere di Venezia - e li abbiamo accettati perché tutti eravamo impreparati alle conseguenze della pandemia. Dopodiché abbiamo adottato misure rigorose, mettendo in sicurezza i locali con importanti investimenti ed evitato ogni tipo di assembramento, in quanto ormai lavoriamo sempre per appuntamento. La chiusura forzata - conclude - è un enorme regalo all'abusivismo, che non paga le tasse e non rispetta i protocolli anti-Covid, un vero pericolo per la salute e per il propagarsi del contagio, mentre i parrucchieri e gli estetisti regolari forse non contrarranno il virus, ma moriranno di fame».

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA