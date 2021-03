VENEZIA La zona rossa vale anche per le barche. La Capitaneria di Porto ha diramato regole e divieti per i naviganti. Oltre alla navigazione per

comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, sono consentite tutte le attività sportive e ludico ricreative con le modalità indicate dal Dpcm del 2 marzo.

Inoltre, nell'effettuare la navigazione, sarà possibile entrare in un altro Comune, purché tale

spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione

finale coincida con il Comune di partenza così come indicato alla pagina

www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dalgoverno/15638#zone

Resta fermo che le attività consentite dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle

norme di settore e delle ordinanze vigenti nonché in materia di sicurezza della

navigazione. In questa delicata fase, oltre alle verifiche del rispetto delle norme sulla

prevenzione del rischio epidemiologico, verranno intensificati, come ogni anno, i

controlli mirati al rispetto delle disposizioni in materia di pesca sportiva e di contrasto del

moto ondoso generato dalle unità in navigazione.

