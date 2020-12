TUTTI A CASA

VENEZIA Zona rossa, controlli, città fantasma: questo il quadro del Natale con il Covid. Tutti a casa, nessuno in giro, forze dell'ordine a presidiare Venezia, Mestre e i centri della provincia. Al punto che il prefetto, Vittorio Zappalorto, è soddisfatto: «Non ci sono state multe o chiusure. Solo qualche richiamo a persone per lo più giovani - specifica - che stavano in gruppo. Tutto sommato la gente ha risposto responsabilmente». Come dire che l'appello a limitare gli spostamenti al minimo indispensabile è stato recepito in maniera forte e chiaro. Polizia, carabinieri, finanzieri e vigili urbani che hanno potenziato le pattuglie sia in centro storico che nel resto del territorio veneziano riportano la stessa fotografia: le persone che sono state controllate, centinaia, erano munite di autocertificazione e si stavano muovendo nel rispetto delle norme.

IL QUADRO

Di grande impatto la situazione a Venezia, tanto a Natale quanto ieri. Da via Garibaldi, centro nevralgico e vivace del sestiere di Castello, fino alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, calpestata di solito dagli innumerevoli trolley in arrivo in città, di veneziani a passeggio se ne contano invece sulle dita di una mano. Il rapporto di residenti e forze dell'ordine che monitorano il territorio è quasi alla pari. Addirittura gli occhi vigili sono forse in vantaggio rispetto agli abitanti. Lungo Riva degli Schiavoni, nonostante la confortevole temperatura salita sabato all'ora di pranzo, in pochi nel pomeriggio hanno ceduto a lunghe camminate o a dello sport all'aria aperta. Due attività entrambe consentite dalla normativa. Qualche coppia a San Marco rincorre i figli piccoli che sfrecciano in monopattino verso le colonne. Altri semplicemente giocano a piera alta saltando su e giù dagli scalini dei ponti. Numerosi invece, tra poliziotti e carabinieri, controllano gli accessi alla piazza senza allontanarsi dall'area delle procuratie. Il silenzio qui è surreale, specie se normalmente a guardare dall'acqua ponte della Paglia o la riva dei giardini reali, i gruppi di turisti sono talmente fitti tra loro da sentirne il vociare in lontananza. Al loro posto, durante queste feste natalizie sui generis, il verso dei gabbiani e il motore dei vaporetti fa le veci del chiasso cittadino. In poche pasticcerie e ristoranti hanno approfittato della formula da asporto ritenuta probabilmente sconveniente dato il flusso risicatissimo di passanti già nei giorni scorsi. Tre ragazzi escono dal bar Tiziano a Rialto con dei caffè in bicchierini di carta e un vassoio di paste. Un paio di supermercati sono aperti ma i clienti sono piuttosto rari. Fortunatamente però i negozianti hanno lasciato le serrante sollevate ed esposte luci e decorazioni natalizie. La sensazione è che, pur disabitata, la città sia aperta e non blindata. Al posto dei visitatori a spasso, ci sono cani di ogni taglia e razza. I padroni, quasi tutti da soli, chiacchierano al telefono o fumano una sigaretta. Altrimenti tengono la mascherina rigorosamente a coprire il viso. Proseguendo l'itinerario in strada Nova e passando per i Frari verso l'Accademia si continuano ad incrociare coppie di agenti. Un loro sguardo eloquente fisso sulla mascherina e procedono senza domandare l'autocertificazione. Gli spazzini che normalmente spariscono dai campi e dalle callette prima che la città si svegli, rimangono invece operativi. Traffico da schivare infatti non ce n'è, così come in Canal Grande dove i battelli aspettano fermi agli imbarcaderi per non anticipare l'orario di partenza. Non manca una famiglia di turisti che in campo San Bortolo domanda le indicazioni. Saggi, vogliono godersi lo spettacolo irripetibile della Basilica nuda nella sua bellezza.

IL COMUNE

La città da cartolina, che si può apprezzare senza l'assedio dei turisti che fino al 2018 arrivava anche il giorno di Natale, è anche indice di grossi problemi. Lo conferma senza mezze parole l'assessore al Turismo e allo Sviluppo economico del Comune di Venezia, Simone Venturini.

«Dietro ogni saracinesca chiusa o ogni camera vuota ci sono posti di lavoro che potrebbero non esserci più - dice Venturini - quella che stiamo per affrontare sarà una crisi lunga e temo profonda. Moltissime attività turistiche, ma anche quelle indirettamente legate al turismo per tutto il 2021 faranno molta fatica. È un Natale molto amaro, perché si percepisce sia la tensione per la situazione sanitaria (in ogni cerchia familiare o amicale c'è qualcuno che ci è passato) che per quella economica. C'è molta preoccupazione - prosegue - perché non sappiamo se quello che il Governo ha messo sul piatto possa essere sufficiente e rinnovabile. Ci sarà un tema di espulsione dal mercato del lavoro, per altri di riconversione ad attività diverse. Come Comune ci stiamo preparando all'impatto come servizi sociali, nelle ultime settimane abbiamo avuto aumento dei contatti e si andrà avanti così per altri 6 mesi. Visto che siamo a Natale - conclude - ribadisco il regalo che vorremmo dal Governo: il famoso pacchetto di poteri particolari per governare il turismo. Un decretino o una leggina che consenta alle grandi città turistiche fenomeni che finora hanno solo subito. Vorremmo ripartire meglio di prima e non come prima».

Anche per questo il sindaco Luigi Brugnaro ha voluto fare gli auguri di Natale in particolare a tutte le persone che hanno perso il lavoro, alle persone che hanno visto la propria vita cambiare e quelle che potrebbe cambiare in un futuro vicino.

Costanza Francesconi

