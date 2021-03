ZONA ROSSA

BELLUNO C'è chi apre e chi chiude. C'è chi parte per tornare con tempi migliori, chi punta tutto sui social e sui gruppi whatsapp e chi svuota i frigoriferi e mette i dipendenti in cassa integrazione. Il ritorno in zona rossa mette a terra i ristoratori bellunesi. C'è chi a terra decide di starci fino a quando non ci saranno condizioni per riaprire e chi, con le forze e l'entusiasmo messi a dura prova, ritenta con il servizio d'asporto. Una cosa è certa: si potranno mangiare i piatti del ristorante anche nei prossimi giorni, ma bisognerà cercare quello aperto.

LA SCELTA

Alfonso Amendola, titolare del bar Manin e dello storico ristorante Al Sasso (foto) ieri si preparava per tornare in Sicilia, terra natale. Ci resterà fino a quando le acque non si saranno calmate e la pandemia non permetterà di accogliere i clienti in sala. La sua proposta c'azzecca poco con l'asporto, i costi sono troppo alti e non sarebbero ripagati dalle ordinazioni. I suoi locali sono chiusi da settimane, da quando il Veneto è tornato in zona arancione. E non ha certo intenzione di riaprirli ora. «Quel locale lì è una Ferrari dichiara -, ha costi molto alti perciò se non c'è la certezza di poter lavorare non si può tenere aperto. I dipendenti sono in cassa integrazione, ma io cerco di assicurare loro un anticipo perché i soldi tardano ad arrivare e tutti hanno famiglia. Cosa vuole che le dica? Si cerca di tenere duro e si attendono i ristori». La speranza di Amendola, oggi, sono i soldi promessi dal Governo Draghi. La scorsa erogazione non era stata sufficiente nemmeno per pagare le bollette della luce, però. «Ho costi di elettricità tra 3 e 7 mila euro al mese», dichiara.

LA GENTE CUCINA A CASA

Massimo Simionato de La Taverna si organizza con l'asporto. L'aveva già fatto nel primo lockdown, ma ora è diverso. «Tengo aperto per i dipendenti degli uffici e faccio asporto a pranzo e a cena dal mercoledì al sabato spiega -. Nel primo lockdown si lavoricchiava, ora non più di tanto, sembra che abbiano tutti imparato a farsi da mangiare. Eppure non mancano i soldi, analisi dicono che in banca i depositi sono aumentati. Come la mettiamo?». I menu vengono pubblicati nella pagina Facebook e la comunicazione dei piatti del giorno passa anche per i gruppi whatsapp dove Simionato ha raccolto i contatti dei suoi clienti più fedeli. E' un modo per non perdersi, per tenersi comunque vicini. Anche chi non ha ristorante, ma pub, pensa all'asporto.

GLI AIUTI NON ARRIVANO

La Baita di Mussoi, per esempio. I titolari si sono organizzati per assicurare tutte le mattine la colazione da asporto con brioche e caffè e per il pranzo e la cena c'è la possibilità di avere sandwiches e birre da consumare a casa. Così anche per il The Werewolf Koala pub di Visome di Giacomo Schenal che però non fa segreto di come, in questo modo, i guadagni siano tagliati di un buon 70 per cento e servano appena per pagare le spese, nemmeno tutte. Katia Gelmini del Bar Centrale di Arten da giorni insieme ai caffè consegna bigliettini di speranza, di saluto e di augurio scritti dalle persone per altre persone. Pensieri che fanno bene al cuore e risollevano, per quanto poco, l'umore. Ma l'annuncio del ritorno in zona rossa mette a dura prova anche un'ottimista come lei. «Ora come ora non è facile portare sorrisi alle persone dichiara -, la zona rossa ci ha bastonati ma si va avanti e si cerca di far sorridere quelle persone che sono giù. Gli aiuti però non stanno arrivando e la chiusura delle scuole è l'ennesimo problema per quelli come me. Non tutti hanno la possibilità di chiedere il congedo parentale, chi ha la partita Iva come me come fa a gestire i figli? Io o lavoro o non guadagno e non posso permettermi una dipendente».

Alessia Trentin

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA