LE NORME

PADOVA Cosa cambia con la zona gialla? Con l'introduzione del Green pass e di quello rafforzato le limitazioni alla ristorazione che ricordiamo dall'inverno scorso non ci saranno, mentre le case di riposo padovane hanno già cominciato a stringere le maglie. Ci sarà l'obbligo di mascherina all'aperto ovunque, una prescrizione che parte già da oggi come annunciato dal presidente della Regione, Luca Zaia. E per quanto riguarda le Rsa sarà un Natale senza nipotini, perché da ordinanza regionale i minori di 12 anni non potranno accedere alle strutture e gli anziani che speravano di tornare a casa qualche giorno non potranno farlo.

LE CATEGORIE

A temere di più le possibili restrizioni erano baristi e ristoratori, che lo scorso inverno dovevano seguire tutta una serie di regole in zona gialla, come il numero massimo di quattro persone per tavolo. Questa volta non sarà così. «Il meccanismo del Super green pass è stato adottato anche per azzerare le conseguenze delle variazioni di colore sulle attività di somministrazione rassicura il segretario dell'Associazione provinciale pubblici esercizi (Appe), Filippo Segato I consumatori non dovranno cambiare abitudini e potranno continuare a consumare in piedi al bancone o in area esterna senza alcun Green pass, mentre potranno continuare a ordinare seduti all'interno con Green pass rafforzato. Tengo inoltre a sottolineare che con le nuove linee guida è scomparso il distanziamento tra persone sedute allo stesso tavolo, allentamento legato sempre al dispositivo del Super green pass, che permetterà tra l'altro ai nuclei familiari, a gruppi di amici e comitive di festeggiare al ristorante in modo un po' più normale durante le imminenti festività».

Non si può parlare di una vera e propria stretta, quindi, perché a parte l'obbligo di mascherina all'aperto non cambierà nulla. «Parlare di stretta non rappresenta oggettivamente la realtà dice il presidente di Ascom, Patrizio Bertin e rischia di essere fuorviante. La stragrande maggioranza delle persone sono vaccinate e questo consentirà loro di muoversi liberamente e senza restrizioni di sorta. Sull'uso della mascherina anche all'aperto direi che è un non problema: in tantissimi, anche in zona bianca, la indossano e questo è un dato di fatto».

LE RASSICURAZIONI

Le festività si preannunciano comunque nebulose per i ristoratori, perché l'aumento dei contagi sta facendo salire il numero di disdette di cene aziendali e pranzi natalizi. «Ai clienti che hanno timore di recarsi al ristorante o in pizzeria dice Segato desidero far presente che tutte le persone che sono sedute al loro tavolo, al tavolo a fianco e negli altri tavoli della sala sono dotate di Green pass rafforzato e, pertanto, sono vaccinate o guarite dal Covid. Pongo anche questa domanda: vi sentite più sicuri in un luogo dove i locali sono costantemente arieggiati, le posate e le attrezzature sanificate, i dipendenti dotati di mascherina e l'accesso è controllato, oppure siete più tranquilli in dimore private dove magari, complice l'ennesimo bicchiere, vengono allentate tutte le misure di salvaguardia e ci si lascia andare a baci ed abbracci potenzialmente molto pericolosi?».

«I numerosi controlli cui sono sottoposti, soprattutto in quest'ultimo periodo, i pubblici esercizi conclude e le pochissime sanzioni elevate dalle forze dell'ordine testimoniano che i locali sono attività sicure, gestite in modo responsabile e che i consumatori possono frequentare con la massima tranquillità, nella certezza di festeggiare il Natale nel modo tradizionale che tutti apprezziamo».

Silvia Moranduzzo

