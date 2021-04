Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

JESOLO «Molti dei nuovi contagi sono in età scolare, il problema credo siano le scuole e i trasporti pubblici». Ad esserne convinto è il sindaco Valerio Zoggia dopo aver passato in esame la data di nascita dei nuovi contagiati registrati in città. Una verifica doverosa dopo l'ultima rilevazione dell'Ulss4 (ne parliamo nell'articolo a fianco) dove Jesolo ha solo 7 casi in più di San Donà ma con una netta differenza di abitanti a favore...