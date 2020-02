FUORI DAL CORO

MESTRE Gabriella Chiellino ha scritto un libro che difende le grandi navi. Questo sostiene Andreina Zitelli, professoressa allo Iuav e più volte consulente del ministero dell'Ambiente: «È difficile comprendere come possa rappresentare il bene comune dal momento che, nel pieno della criticità rilevata mondialmente della incompatibilità delle Grandi Navi e del traffico crocieristico con Venezia e la sua Laguna, ne sosteneva esattamente il contrario». La Zitelli si riferisce al libro A Venezia dal Mare (Marsilio nel 2012) presentato dall'allora ministro dell'Ambiente Corrado Clini; si tratta di un testo nel quale, a fianco di Francesco di Cesare e Caterina Frisone, Gabriella Chiellino in realtà nel suo capitolo tratta dell'introduzione dei sistemi tecnologici per ridurre le emissioni delle navi e adeguarle alle più avanzate normative europee. Del resto la Chiellino con la sua impresa eAmbiente ha anche vinto un bando per la valutazione dell'impatto ambientale dell'eventuale scavo del canale Contorta, e in quel caso non ha detto sì o no allo scavo ma ha illustrato quali sono le conseguenze degli interventi proposti, da tecnico insomma.

Altra voce fuori dal coro, come scriviamo nell'articolo principale, è quella del Gruppo 25 Aprile che non accetta la definizione di civica per la Chiellino dato che nel 2002 è stata candidata sindaco a Conegliano e consigliere comunale per la Margherita. Più recente, invece, è la sua carica nel Cda di Acea, la potente municipalizzata attiva su acqua, energia e ambiente nel territorio di Roma: la sua nomina risale al 27 aprile 2017 quando assessore alle Partecipate del Campidoglio era Massimo Colomban in quota 5 Stelle, salvo poi dimettersi e definire Grillo «Raúl, come il fratello di Fidel Castro, Chávez, Maduro... che vuole ridurmi l'Italia come il Venezuela». (e.t.)

