Zio e nipote ustionati in piazza a Sacile

Zio e nipote ustionati festeggiando il nuovo anno. Sono le uniche vittime dei botti di Capodanno in provincia di Pordenone. È successo in piazza del Popolo a Sacile. I feriti sono un sacilese di 52 anni e il nipote di 11. Si sono ustionati accendendo un gioco pirotecnico: una fontana. Qualcosa è andato storto, perchè lo zio si è procurato bruciature di secondo grado alle mani e il bambino di primo grado al volto. Il 52enne ha anche perso l'equilibrio e cadendo a terra si è fratturato una mano. Sono stati entrambi medicati al pronto soccorso dell'ospedale di Vittorio Veneto, struttura che hanno raggiunto con mezzi propri. Si è fatto medicare dal personale dell'ambulanza che stazionava in piazza XX Settembre, a Pordenone, un ragazzo rimasto coinvolto in un acceso diverbio scoppiato all'altezza del teatro Verdi. All'origine della lite, che ha visto contrapposti alcuni pordenonesi e un gruppetto di stranieri, vi sarebbe un apprezzamento non gradito nei confronti di una ragazza. A sedare gli animi è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante. Il ragazzo rimasto ferito ha riportato soltanto un'escoriazione e non ha voluto presentare querela. I poliziotti della Volante poco prima della mezzanotte sono intervenuti anche in via Santa Caterina, dove un immigrato stava dando in escandescenze. L'uomo molestava passanti e avventori di un locale pubblico. È stato sanzionato per ubriachezza molesta.

