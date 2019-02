Zingaretti scuote il Pd: voltiamo pagina E Calenda apre: «Unità ancora possibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PRIMARIEROMA Si scalda, si appassiona, Nicola il governatore, e alla fine è una gran sudata, si vede pure dalla camicia. Alla convention del Pd chiamata a scremare i candidati per le primarie, un combattivo Zingaretti traccia la strada che dovrà portare i dem ai gazebo del 3 marzo. Sferza il governo, attacca Salvini e non fa sconti al M5S, «dobbiamo recuperare i voti che ci hanno preso, non allearci con loro, basta, mi sono stufato di ripetere che non cerco alleanze con Di Maio, imparassero a sconfiggerli quegli stessi che mi accusano di...