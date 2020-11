I RAPPORTI

VENEZIA «Mi auguro che chi sarà chiamato a guidare questa istituzione sappia ascoltare la città: questo è il problema». Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche del Triveneto, lo aveva già accennato nell'intervista al Gazzettino rilasciata per l'anniversario dell'Acqua Grande. Rispetto al futuro presidente dell'Autorità per la laguna, «mi auguro che sia una persona con alto senso delle istituzioni - aveva dichiarato -, in modo sostanziale più che formale, che abbia rispetto per il territorio e che stia lontano dai giochi di potere». Questa preoccupazione per i territori da ascoltare l'ha ribadita anche ieri mattina, dopo il parere negativo sull'Autorità votato a maggioranza dal Consiglio comunale. Ma anche dopo le voci insistenti di un raffreddamento di rapporti tra la stessa Zincone e il commissario al Mose, Elisabetta Spitz, che resta in pole position proprio per la nomina a presidente dell'Autorità.

LA PREOCCUPAZIONE

«Sono un funzionario pubblico quindi non posso esprimermi sulla questione» ha premesso Zincone, in merito alla nuova istituzione, salvo poi accennare al suo pensiero: «L'autorità centrale come l'Agenzia ha i suoi vantaggi in chiave operativa che si sentono nel tempo. Il lato negativo è quello che si rischia di essere lontani dal territorio è quindi bisogna istituire dei meccanismi di ascolto della città». Non solo Regione e Comune, ha spiegato il provveditore, «vanno ascoltati anche tutti gli Enti locali, le imprese, le associazioni compresi i Comitati privati che investono sulla manutenzione di Venezia».

Dichiarazioni raccolte in mattinata. Nel pomeriggio Zincone non ha voluto aggiungere altro. I funzionari ministeriali non possono fare dichiarazioni liberamente, senza autorizzazione da Roma. Di qui forse il riserbo. Ma le poche battute della mattina confermano un clima difficile, in questa fase di attesa. La nomina di Spitz - che ha una vasta esperienza, anche di burocrazia romana - è caldeggiata soprattutto dalla ministra Paola De Micheli. Ma c'è il problema dell'età (il commissario compirà 68 anni a gennaio) per cui si attende un parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

TENSIONI CRESCENTI

Intanto i rapporti con il provveditore si sono raffreddati, giorno dopo giorno. Il decisionismo di Spitz e la sua tendenza ad occuparsi di tutto da sola, ha indispettito Zincone. Un mese fa il commissario ha inviato al ministero una bozza di Statuto della nuova Autorità. Non un suo compito, visto che proposta spetterà al futuro presidente e poi c'è un iter complesso di approvazione; probabilmente un modo per portare avanti il lavoro, non condiviso con il provveditore. Per questo Zincone ha inviato una sua controproposta. Ed ecco il tema del rapporto con territorio, che nella bozza Zincone viene tenuto in considerazione, mentre la bozza Spitz punta su un impianto più centralizzato. In questi giorni provveditore e commissario si sono divise anche sui rapporti da tenere con il Cvn, in attesa della formalizzazione della nomina del liquidatore, Massimo Miani. Per Spitz, in questa fase, il Cvn non va più sentito. In Provveditorato non la pensano così. E oggi si terrà comunque il comitato tecnico, in cui saranno esaminati anche i progetti arrivati dal Cvn.

L'INCONTRO SULL'ARSENALE

Ieri intanto Zincone ha incontrato, sempre via web, anche i rappresentanti del Forum Arsenale, quell'insieme di associazioni che da anni si preoccupano del futuro di quest'area per cui hanno presentato un'articolata proposta di rilancio, che prevede l'apertura alla città, l'insediamento di attività produttive legate alla cantieristica minore e all'artigianato tradizionale di qualità, nonché di centri di ricerca e formazione sul mare. Ieri chiedevano rassicurazioni sul fatto che l'Arsenale nord non sarà utilizzato per la manutenzione delle paratoie del Mose, come da programmi iniziali. Un cambio di destinazione accolto, in realtà, già l'anno scorso dal Provveditorato, ma senza passaggi concreti. Ieri Zincone ha ribadito che la manutenzione pesante non si farà all'Arsenale. Resta l'incognita su dove sarà collocata, visto che non ci sono certezze anche sull'area Pagnan. Quanto all'Arsenale, la proposta del provveditore è di una riunione a breve con tutti i soggetti coinvolti - lo stesso Provveditorato, il Comune, la Marina, ma anche Cnr e Actv - per verificare le esigenze di ciascuno e ridefinire gli spazi. Passaggio fondamentale, in questo percorso, un accordo di programma da sottoscrivere con il Comune.

Roberta Brunetti

