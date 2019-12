Zincone: «I rischi erano superiori ai benefici»

LE FASI

MESTRE «I rischi sarebbero stati superiori ai benefici», e quindi non attivare il Mose «è stata la decisione giusta perché si sarebbe forzata la mano». Lo ha dichiarato Cinzia Zincone, funzionario e provveditore in pectore del Piopp, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche che ha assunto le competenze sulla laguna di Venezia dopo che il Magistrato alle acque è stato soppresso. Ha parlato all'agenzia di stampa Ansa il pomeriggio del 24 dicembre, dopo che alle nove di mattina c'era stato l'ennesimo picco eccezionale di marea fermatosi a 139 centimetri, confermando che, insieme al commissario straordinario per il Mose Elisabetta Spitz, lunedì «si è indagato sulla possibilità di aprire le paratoie totalmente o parzialmente per mitigare gli effetti della marea».

La domanda, ha continuato la dirigente, è stata portata all'attenzione dei tecnici del Consorzio Venezia Nuova chiedendo di valutare «se vi fossero i requisiti minimi di funzionalità e sicurezza dell'opera». E la risposta è stata negativa. Non ha detto Cinzia Zincone chi dei tecnici del Consorzio ha bocciato l'ipotesi perché, se quindici persone si erano recate nella sala controllo della bocca di Treporti pronte ad attivare le paratoie, il no all'iniziativa sembra non sia stato unanime.

I requisiti minimi di funzionalità richiesti, ha spiegato la Zincone, non vi sarebbero stati per almeno tre ragioni. In primo luogo «la marea rischiava di durare un tempo piuttosto lungo, per cui dalle altre bocche di porto sarebbe comunque affluita, facendo raggiungere in ogni caso un livello alto». «L'ipotesi massima di beneficio - in secondo luogo - consisteva in 5 centimetri in meno, o più probabilmente solo 1 o 2». Inoltre, a causa della presenza di vento di scirocco, «si sarebbe potuta creare comunque una situazione seria per il centro storico».

Chi, tra i tecnici, era convinto della bontà del tentativo, però, aveva controllato le previsioni e il vento di scirocco non c'era e, in effetti, la notte tra il 23 e 24 dicembre appariva come una delle più adatte per sollevare le paratoie, calma piatta e cielo stellato. La preoccupazione per lo scirocco deriva dal fatto che, non funzionando il sistema di abbattimento automatico delle barriere e ipotizzando in aggiunta pure una interruzione di energia elettrica, il vento avrebbe potuto provocare danni. Chi era pronto ad avviare l'operazione, però, è convinto che, una volta alzate le paratoie, per farle andare giù basti la manovra manuale.

Terzo fattore negativo: «Non essendoci ancora i compressori e i generatori, le operazioni di chiusura sarebbero durate molto a lungo e vi era il rischio di ingovernabilità del sistema della paratoia». Anche in questo caso, però, c'è chi sostiene la possibilità di effettuare le manovre in manuale e, soprattutto, che quel molto a lungo, che qualcuno dei tecnici contrai all'attivazione del Mose stima in circa 5 ore, è invece al massimo un'ora.

