BELLUNO Le principali cause del contagio del Covid-19 stanno nel mancato utilizzo della mascherina e negli assembramenti che si verificano all'esterno degli edifici scolastici o degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. È stato detto ieri nel tavolo che si è tenuto in Prefettura Belluno sul contagio, che in provincia continua a salire. Solo nelle ultime 24 ore ieri si segnalavano 65 nuove positività, 12 delle quali nel maxi-focolaio del Comelico, le altre in Cadore. Le cause sono state individuare dall'analisi dell'attività di screening effettuata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti e illustrate ieri al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, Adriana Cogode, al quale hanno partecipato le forze dell'ordine, i rappresentanti della Provincia e del Comune di Belluno, i sindaci di Feltre e Pedavena ed il Direttore Generale della Usl 1 Dolomiti. Per frenare tali comportamenti che hanno portato Belluno vicino alle grandi province per contagio (Padova ha solo il doppio degli infetti) è stata attivata una task force che opererà in due direzioni: da una parte sensibilizzando la popolazione, dall'altra attuando un ferreo controllo.

Al centro dell'incontro di ieri, ha spiegato la Prefettura in una nota «la situazione venutasi a creare sul fronte dell'epidemia e l'esame delle conseguenti misure di prevenzione da assumere a tutela della salute pubblica. Infatti, in base ai dati forniti dall'azienda socio-sanitaria, ormai da giorni si registra, anche nel Bellunese, un deciso incremento dei contagi. In particolare, alla data di martedì risultavano: 239 persone positive al Covid-19, 756 soggetti in isolamento fiduciario domiciliare, 23 pazienti positivi ricoverati, in area non critica, all'ospedale di Belluno, 115 decessi dal 21 febbraio e 97.203 tamponi effettuati dal 21 febbraio a ieri. Al momento, la zona a più elevata diffusione è senza dubbio quella del Comelico, con un importante focolaio epidemico che interessa i comuni di Santo Stefano, San Pietro e Comelico Superiore con un totale di 107 persone positive e 227 in isolamento domiciliare». Ma nemmeno il tempo di fare un bilancio e diffondere il comunicato stampa, che i positivi superavano quota 300, come da bollettino di Azienda Zero diffuso ieri sera.

«Da una parte quindi verrà lanciata - ha detto la prefettura - , con lo sforzo sinergico di tutte le istituzioni coinvolte, una campagna di sensibilizzazione sull'assoluta necessità di rispettare le tre semplici regole per contenere la diffusione del virus: utilizzo della mascherina, distanza interpersonale di almeno un metro e frequente igienizzazione delle mani. Dall'altra verrà attuata un'attività preventiva, accompagnata dall'intensificazione dei controlli delle forze di polizia che riguarderanno soprattutto i contesti territoriali più interessati dal contagio e tutte quelle realtà sociali nelle quali maggiormente si riscontrano comportamenti non in linea con le vigenti disposizioni».

