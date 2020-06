Dopo il picco del 29 marzo, i ricoveri dal 10 maggio hanno iniziato a scendere, arrivando alla quota minima di ieri sera, quando il bollettino di Azienda zero ne segnava 10 e tutti sempre in Malattie infettive. Così come gli asintomatici, scesi a 89 e per la prima volta sotto i 100. Tutto ciò in una giornata che comunque ha fatto segnare tre nuovi contagi (due sono operatori sanitari dell'Ulss 3, asintomatici) e due nuovi decessi extraospedalieri. Per questo il direttore generale dell'Ulss 3 veneziana, Giuseppe Dal Ben, afferma che «quello a cui stiamo assistendo è un andamento positivo dell'evolversi della malattia, che ci fa ben sperare nel toccare il punto zero di tutti gli indicatori tra la fine di giugno e l'inizio di luglio». Il rischio concreto, ora, è ritrovarsi a fare i conti con Covid in autunno. «Conosciamo poco del virus, le terapie si stanno sviluppando ma non esiste la cura, siamo in fase sperimentale. Ci sono considerazione oggettive - ha puntualizzato - che ci fanno dire come in autunno il coronavirus può tornare, magari meno forte, ma dobbiamo essere pronti. C'è anche la possibilità di un intreccio con l'influenza stagionale. Per adesso aspettiamo il 15 giugno per vedere se si stabilizza il dato, come pare succedere».

