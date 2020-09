DOPO IL SUCCESSO

FELTRE «Non posso dire che mi candido a sindaco di Feltre. Ma se un domani dovesse saltare fuori il mio nome non mi tirerò indietro». Lo dice con molta cautela il 39enne Adis Zatta, candidato con il Pd alle ultime elezioni regionali, e aggiunge più volte che non se la sente di dire nulla «per rispetto dell'amministrazione comunale» di cui ancora fa parte. Volente o nolente, però, è una realtà con cui dovrà presto fare i conti. È un'ombra che lo segue formata da 2.121 mani che, in modo del tutto improvviso e forse inaspettato, si sono alzate verso di lui. Zatta è stato il secondo candidato più votato della Provincia di Belluno. L'ha battuto solo l'irraggiungibile (in termini di preferenze) assessore regionale uscente Gianpaolo Bottacin. Ma è stato anche il candidato più votato a Feltre superando tutti gli altri assessori e consiglieri regionali uscenti. È quindi legittimo aspettarsi un suo impegno in prima persona per Feltre. «In questi otto anni l'amministrazione feltrina ha lavorato come una squadra racconta Adis Zatta Nessuno ha cercato di prenderne il comando. E questo ha permesso di far crescere i suoi componenti sia dal punto di vista delle competenze che delle capacità. Alcuni, poi, sono cresciuti così tanto da risultare pronti ad affrontare le ultime elezioni regionali. E probabilmente, in futuro, lo saranno altrettanto per ricoprire incarichi di rilievo all'interno dell'amministrazione». Parole velate, scelte con cura, che lasciano trasparire una piena disponibilità, se si verificheranno le giuste congiunzioni, a guidare la città di Feltre come sindaco. Le premesse ci sono tutte. Il suo pensiero, per ora, è ancora legato al risultato ottenuto nelle elezioni regionali.

L'AMMISSIONE

«Per me è un punto di partenza, non di arrivo chiarisce subito Zatta Ho molti elementi positivi da analizzare ma bisogna essere sinceri e ammettere che abbiamo perso. Bisogna sopperire al fatto che non c'è un rappresentante bellunese nella minoranza del consiglio regionale. Non voglio togliere valore a chi è passato. Ma i punti di vista diversi fanno bene a tutti e qui mancheranno». Il 39enne feltrino, «partito dalla malga, senza schei, senza elicotteri e dirette televisive giornaliere», ha preso 947 voti a Feltre e 1.174 nel resto della provincia. Segno che i temi affrontati durante la campagna elettorale, e forse il modo semplice con cui si è posto ogni volta, sono riusciti a convincere anche cittadini residenti in comuni diversi dal suo che portavano problemi differenti da quelli che era solito ascoltare.

L'ELETTORATO

«Molti mi hanno chiamato, erano dispiaciuti per com'è andata racconta Adis Zatta Io non mollo. Le voci che ho ascoltato in tutta la provincia non devono rimanere inascoltate. Sto già studiando il modo di portarle in consiglio regionale». La sua piccola vittoria la dedica ai giovani dato che la sua carriera politica è iniziata come coordinatore della consulta giovani amministratori under 35 dell'Anci Veneto. «I giovani hanno sempre la sensazione di non riuscire ad arrivare da nessuna parte spiega Invece ce ne sono tanti che hanno talento e bisogno dirlo con forza: con la dedizione e lo studio si può andare ovunque. La mia è la rivincita di quei giovani amministratori che hanno la tessera del partito ma che non sanno farsi valere in campo». L'ultimo pensiero ritorna a coloro che l'hanno votato. «Mi sento investito di una grande responsabilità conclude Zatta Non voglio che passi il messaggio per cui finite le elezioni finisce tutto il resto. Sono già al lavoro per veicolare le istanze dei cittadini fino in Regione. Magari con un'alleanza strategica».

D. P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA