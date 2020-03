IL DIRETTORE MEDICO

BELLUNO «È maturato un sentire comune, soprattutto negli ultimi giorni in cui abbiamo lavorato per riorganizzare l'attività, tutti consci del momento di necessità. C'è una grande preparazione e predisposizione - a parlare è Raffaele Zanella, direttore medico dell'Ospedale San Martino - siamo in prima linea proprio per organizzare tutta l'attività che ferve».

«In questo momento mi trovo in ospedale - spiega Zanella - qui gli operatori sanitari, che sono tutti professionisti, sono anche persone e quindi, secondo i livelli di cultura medico sanitaria e assistenziale, approcciano e danno indicazioni. In questo momento veniamo presi come riferimento anche dalle domande che arrivano dall'esterno». Le giornate sono scandite da riunioni e appuntamenti. Si prova ad assolvere a tutti gli incontri al telefono o con le distanze di sicurezza. «Le tre realtà ospedaliere, i dipartimenti. Tutti periodicamente vengono informati - prosegue - vengono concordate le modalità, tutto è in divenire in base all'evoluzione della casistica con aggiornamento della direzione sanitaria. È questa la modalità che risulta essere la più efficace. Queste energie lavorative che tutti dimostrano di mettere in campo con delle prove e disponibilità encomiabili dei singoli è una risposta all'utenza finale. Le persone sentono che il territorio ha necessità di una risposta che vada oltre la routine. Tutto il personale diventa più informato e responsabilizzato. Tutti diventano degli opinion leader. Il non addetto conosce qualcuno che lavora in ospedale e quindi chiede informazioni per capire le cose ed è utile a gestire l'emotività umana. Nessuno si stupisce di domande che possono essere banali. È un esigenze che necessità risposta con garbo. Siamo in un contesto epidemico, ci sono anche le malattie altre e quindi qualcuno deve supplire a questo ma è come ogni anno».

«Ho visto grande disponibilità degli utenti ad adattarsi alle regole. Non ho visto gesti sconsiderati. Né alterchi. La popolazione ha dimostrato maturità».

