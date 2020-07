I COMMENTI

VENEZIA Il dibattito se finire o meno il Mose non si esaurisce. Da più parti, categorie e associazioni politiche dicono la loro, entrando nel merito della questione da diversi punti di vista. Uno dei padri del Mose, Luigi Zanda, primo presidente del Consorzio Venezia Nuova, lo definisce un progetto straordinario: «Era dal 1966 che si aspettava una difesa per Venezia, un progetto straordinario e sono sicuro che il lavoro è stato condotto bene, per l'Italia è una bellissima realizzazione, molto molto importante». Inevitabili i riferimenti ai vari scandali: «Purtroppo - ha aggiunto Zanda - è una storia che è stata macchiata, è stata sporcata. Però all'inizio c'era una necessità assoluta. Oggi stiamo assistendo a un test, dobbiamo avere fiducia, dobbiamo levare Venezia da un rischio mortale».

Il presidente dei costruttori Giovanni Salmistrati ha quindi ribadito l'esigenza di continuare a lavorare per la conclusione dell'opera: «Siamo all'ultimo miglio, completiamolo presto e bene: le imprese costruttrici sono qui per questo, anche se certe lettere che circolano nell'ultimo periodo, con richieste milionarie insostenibili, non favoriscono affatto un clima costruttivo e rischiano di allontanare il traguardo». Concorde con la visione il sottosegretario all'Economia e candidato sindaco Pier Paolo Baretta: «Bene la riuscita del test del Mose. Ora il completamento in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente lagunare. Il sistema Mose deve proteggere Venezia dalle maree più insidiose, ma va garantita anche la sua manutenzione e la tutela dell'ambiente. Per questo è utile che si proceda con tutte le verifiche necessarie al raggiungimento di questi obiettivi». Diametralmente opposto il pensiero verde del presidente della municipalità di Marghera Gianfranco Bettin, che attacca la scarsa visione di prospettiva: «L'opera andrebbe in primis sottoposta a verifica strategica, nel rapporto con il climate change. Altro che test in condizioni ideali e improbabili come quelle di oggi». Entrando poi nel dettaglio: «Il Mose può solo isolare la laguna e non può agevolarne in nessun modo il ricambio d'acqua necessario a farla vivere». Il collega presidente della municipalità veneziana Giovanni Andrea Martini invece bolla l'opera come da rottamare: «Costosa progettata senza verifiche esterne che aveva rivelato alcuni difetti mai sanati, come l'accumulo di detriti che impediscono ai cassoni di rientrare in sede dopo l'uso, e il fenomeno della risonanza delle paratoie che può compromettere il funzionamento dell'opera stessa». Il rappresentante di Tutta la città insieme si affianca a quello che il sindaco ha bollato come il Popolo del no, puntando il dito contro le possibili speculazioni economiche: «Ancora una volta Venezia diviene il campo operativo di strategie decise a Roma in cui la spesa conta assai più del risultato. Che si tratti di Mose o di Grandi navi è una malintesa ingegneria idraulica che sulla laguna ha messo le mani al servizio di interessi economici che lucrano, col pieno appoggio della locale amministrazione».

Si distacca dalle precedenti la versione di Terra e Acqua 2020, lista che nei prossimi giorni esprimerà il suo candidato sindaco: «Nonostante tutto - ha esordito il portavoce garante Marco Gasparinetti -, i veneziani si devono augurare che il Mose funzioni. Certo, oggi le paratoie si sono alzate senza problemi, ma le condizioni verificatesi a novembre erano nettamente diverse. Come affermato dal presidente Conte, chiunque si deve augurare che funzioni in ogni condizione. Un altro 12 novembre non possiamo permettercelo e ciò che conta per noi sono le soluzioni ai problemi». La butta sulla bagarre politica invece Alex Bazzaro, deputato della Lega: «La città ha bisogno immediato di opere a tutela della laguna, attese da tempo: non bastano gli annunci del premier Conte nell'ennesima passerella di oggi. Bisogna passare ai fatti, all'accelerazione della realizzazione del Mose, di cui oggi Conte annuncia l'ultimazione entro ottobre, ma che il ministro D'Inca, al seguito del corteo presidenziale di oggi, non molto tempo fa, aveva definito opera inutile' e a cui i 5 Stelle hanno sempre dichiarato di essere contrari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA