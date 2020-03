Servono ancora 4 o 5 giorni, ha detto il governatore Zaia, per capire se le misure di contenimento saranno servite. In caso contrario, ha preannunciato il presidente della Regione del Veneto, servirà il «coprifuoco». Anche perché c'è troppa gente che sembra non capire, che «va a fare la spesa 5, 6 volte al giorno», che lascia andare i figli a giocare al parco quando dovrebbe capire che l'unica misura per contenere la diffusione del virus è non avere contatti con le persone. Ossia: restare chiusi in casa. Anche perché - ha detto il presidente del Veneto - i «modelli ci danno proiezioni preoccupanti, che rischiano di mandarci in crash, totale emergenza». L'alternativa? Più che altro una minaccia: «Sarà il coprifuoco», ammonisce Zaia. Preoccupazioni e ammonimenti che fanno il paio con quelle di Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente Anci veneto: «Intensificherò i controlli. E saranno denunciati tutti quelli che hanno fatto le feste di condominio rendendo la cosa nota con le foto sui social. I momenti di aggregazione sono vietati, non accetto che si esca di casa per noia».

Pederiva e Vanzan

alle pagine 2, 3 e 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA