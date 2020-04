Proprio nel giorno in cui un sondaggio de Il Sole 24 Ore lo segnala come il leader politico più gradito d'Italia con il 46%, davanti al premier Giuseppe Conte, al presidente Sergio Mattarella e con più del doppio dei consensi del leader leghista Matteo Salvini, il governatore del Veneto Luca Zaia ha dedicato una buona parte della consueta quotidiana conferenza sull'emergenza Covid ad un contrattacco politico in piena regola sul conflitto Governo-Regioni. «Non siamo né irresponsabili né sovversivi, chi ha l'obbligo della vigilanza impugni le ordinanze, ma lo faccia con tutti e non per colore politico», ha detto il presidente della Regione, in risposta al ministro Francesco Boccia che aveva dichiarato: «Chi sbaglia si assumerà la responsabilità dell'aggravamento della condizione sanitaria del proprio territorio». Sullo sfondo dello scontro fra ordinanze regionali e decreti governativi, Zaia ha lamentato un particolare accanimento nei confronti del Veneto: «Ormai siamo diventati il parafulmine di chi cerca visibilità. Ma io non sono fra quelli: primo perché non ne ho bisogno, secondo perché non mi interessa. Non ho progetti di scalate politiche e attribuirmi queste ambizioni mi causa solo problemi». Per questo nessun arretramento sulle disposizioni emanate finora: «Se qualcuno pensa che revochi quello che ho firmato, si sbaglia».

