Zaia: «Massimiliano farà benissimo»

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, scende in campo a fianco di Massimiliano Fedriga e pronostica per lui, nella battaglia elettorale di fine aprile e successivamente, nel governo della Regione, un grande successo. «A Massimiliano Fedriga va il mio più grande in bocca al lupo. È un amico e una persona che stimo. Sono certo che in Friuli Venezia Giulia saprà farsi valere». Così, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta la candidatura ufficiale del parlamentare della Lega alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia...