Zaia liquida De Poli «Fondazione, si cambi»

L'INTERVISTATREVISO Oggi finisce un'era, quella di Dino De Poli alla presidenza di Fondazione Cassamarca. Venticinque anni passati a governare un'istituzione prima ricchissima, poi in balia di bilanci sempre più asfittici. E finisce in mezzo a un turbinio di dubbi, incertezze e tanta curiosità. E la Fondazione come istituzione interessa molto da vicino Luca Zaia, governatore del Veneto che si è sempre battuto per chiarezza dei conti e degli obiettivi, per la tutela di un patrimonio dei trevigiani: «La Fondazione - scandisce il governatore...