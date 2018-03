Zaia-Gentilini insieme la super lista è realtà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTATREVISO È passata la linea del governatore Luca Zaia, appoggiata anche dal candidato sindaco Mario Conte. Il vertice tanto atteso al K3 ha messo fine a settimane di dichiarazioni, polemiche, scintille: alle prossime elezioni comunali scenderà in campo la lista Zaia-Gentilini - con nel simbolo il nome Lista Zaia in grande e quello dello Sceriffo più in piccolo - con l'ex sindaco come capolista oltre a una decina dei suoi come candidati consiglieri. Il progetto annunciato dal governatore si è concretizzato, anche se non è stato...