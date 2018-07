Zaia: «Finalmente abolite le norme estreme simili a quelle dei concerti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE NUOVE REGOLEROVIGO Arriva direttamente da Roma una boccata d'ossigeno per le fiere paesane, colpite nei mesi scorsi dalle direttive in materia di sicurezza che rischiavano di far scomparire diverse manifestazioni a causa dei costi elevati da sostenere.NUOVA DIRETTIVAUna nuova direttiva del ministero dell'Interno datata 18 luglio e titolata Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche riduce sensibilmente gli oneri a carico dell'organizzazione, demandando il controllo ai...