Zaia: «È l'opera più urgente, ci siamo» Il commissario «Interverremo subito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'attenzione per la frana di Schiucaz è stata ribadita ieri anche dal governatore Luca Zaia, a Sedico per parlare degli investimenti post-Vaia. «È l'opera più urgente - ha detto -. Garantiamo risorse per l'Alpago e siamo preoccupati. Comunque c'è un muro che è stato fatto bene e che fa da piede alla frana, ma è pur vero che quel materiale viene giù e nel momento in cui abbiamo dimensione di quanto bisognerà pulire bisogna intervenire con una nuova palificazione, un nuovo muro, tirantaggio e mettere in sicurezza tutto il versante». Il...