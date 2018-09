Zaia difende le grandi navi: «Fuori dalla laguna? Assurdo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANDI NAVICHIOGGIA Zaia attacca chi vuole le grandi navi fuori dalla laguna: «Chi la pensa così per favore cambi regione». Il governatore è intervenuto anche su questo tema, mentre si trovava a Chioggia ieri mattina per l'inaugurazione delle due grandi gru realizzate dalla Bedeschi. E ha ricevuto il plauso a distanza di Brugnaro, che si trovava a Palazzo Ducale. Il messaggio è chiaro: il Veneto non deve e non vuole rinunciare alla crocieristica all'interno della laguna di Venezia. «Quando qualcuno dice che bisogna portare fuori dalla...